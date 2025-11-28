Овчинский: в доме для программы реновации на Мироновской улице идут отделочные работы

Современный жилой комплекс на 568 квартир появится в районе с развитой инфраструктурой

Жители Восточного административного округа (ВАО) столицы могут наблюдать, как буквально на их глазах на Соколиной горе появляется новый крупный жилой комплекс. Здание по программе реновации возводят по адресу: Мироновская улица, земельный участок № 32. Сейчас специалисты уже занимаются кровлей, а также ведут внутреннюю отделку помещений, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Общая площадь нового ЖК на Мироновской улице составит почти 50 тысяч квадратных метров.

"В доме предусмотрено 568 квартир, в том числе восемь для маломобильных граждан. В сумме это почти 33 тысячи "квадратов" жилья. По завершении строительства на придомовой территории проведут комплексное благоустройство и сформируют комфортную зону отдыха для жителей. Сейчас на объекте обустраивают фасад и кровлю и выполняют отделочные работы",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Новоселы, которые переедут в этот современный жилой комплекс, получат не только комфортное жилье, но и важные для всех горожан объекты инфраструктуры в шаговой доступности. Так, поблизости расположены детская поликлиника и городская больница, работают школы и детские садики, есть спортивные комплексы, магазины, аптеки, кафе. Неподалеку находится крупная природная зона – Измайловский лесопарк, где можно совершать пешие прогулки, заниматься спортом на свежем воздухе, кататься на велосипедах, а зимой – на лыжах.

Важно, что новостройка находится в районе с хорошей транспортной доступностью: жители смогут пользоваться метро "Партизанская" и станцией Измайлово МЦК, а также маршрутами наземного транспорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание, сколько ресурсов позволяют экономить современные дома, возведенные по программе реновации, по сравнению со старыми пятиэтажками.

Вся информация о ходе реализации программы, предоставляемых квартирах, помощи города при переезде публикуется на портале mos.ru.