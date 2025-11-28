Овчинский: в доме для программы реновации на Мироновской улице идут отделочные работы

Курс рубля
Жители Восточного административного округа (ВАО) столицы могут наблюдать, как буквально на их глазах на Соколиной горе появляется новый крупный жилой комплекс. Здание по программе реновации возводят по адресу: Мироновская улица, земельный участок № 32. Сейчас специалисты уже занимаются кровлей, а также ведут внутреннюю отделку помещений, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Общая площадь нового ЖК на Мироновской улице составит почти 50 тысяч квадратных метров.
"В доме предусмотрено 568 квартир, в том числе восемь для маломобильных граждан. В сумме это почти 33 тысячи "квадратов" жилья. По завершении строительства на придомовой территории проведут комплексное благоустройство и сформируют комфортную зону отдыха для жителей. Сейчас на объекте обустраивают фасад и кровлю и выполняют отделочные работы",
– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Новоселы, которые переедут в этот современный жилой комплекс, получат не только комфортное жилье, но и важные для всех горожан объекты инфраструктуры в шаговой доступности. Так, поблизости расположены детская поликлиника и городская больница, работают школы и детские садики, есть спортивные комплексы, магазины, аптеки, кафе. Неподалеку находится крупная природная зона – Измайловский лесопарк, где можно совершать пешие прогулки, заниматься спортом на свежем воздухе, кататься на велосипедах, а зимой – на лыжах.
Важно, что новостройка находится в районе с хорошей транспортной доступностью: жители смогут пользоваться метро "Партизанская" и станцией Измайлово МЦК, а также маршрутами наземного транспорта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание, сколько ресурсов позволяют экономить современные дома, возведенные по программе реновации, по сравнению со старыми пятиэтажками.
Вся информация о ходе реализации программы, предоставляемых квартирах, помощи города при переезде публикуется на портале mos.ru.
