В новые квартиры по программе переехали в ЮАО уже 3,8 тысячи семей

За время реализации программы реновации в Южном административном округе (ЮАО) столицы расселили и демонтировали 60 старых домов. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"В 2018 году началось первое переселение по программе реновации в ЮАО. За семь лет город демонтировал 60 полностью расселенных старых домов. Около 3,8 тысячи семей, ранее проживавших в них, переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой. Больше всего зданий снесли в районе Царицыно – 18, в Нагорном – девять. Еще восемь домов демонтировали в Нагатинском Затоне",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Новое жилье для переселения участникам реновации, как правило, предлагают недалеко от прежнего адреса. Многие новостройки по программе возводят на месте старых пятиэтажек. При этом демонтаж ветхого жилого фонда ведется по принципу "умного сноса", когда освободившееся здание разбирают по частям, отправляя на переработку для вторичного использования стекло, металл, кирпич и пр.

Всего в ЮАО по программе реновации необходимо расселить 378 домов, в которых проживают около 28,5 тысячи семей, отметили в пресс-службе столичного Департамента градостроительной политики.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, насколько современные дома, которые появляются в городе благодаря программе реновации, экономичнее и экологичнее по сравнению со зданиями старого жилого фонда.

Все новости о реализации программы реновации в Москве, предоставляемых квартирах, необходимых документах, сроках переезда публикуются на портале mos.ru.