Овчинский: в Краснопахорском районе возводят дом на 269 квартир по реновации

Жилая площадь превысит 16 тысяч "квадратов"

ЖК общей площадью почти 24 тысячи "квадратов" строят в рамках программы реновации в Краснопахорском районе Троицкого административного округа по адресу: поселок Шишкин Лес, земельный участок 5. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

"В Краснопахорском районе строят жилой комплекс из двух корпусов. В доме предусмотрели 269 квартир с готовой улучшенной отделкой, включая пять квартир, адаптированных для маломобильных граждан. Жилая площадь превысит 16 тысяч квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский обратил отдельное внимание на то, что в шаговой доступности от новостройки находятся школа, детсад, а также медицинские учреждения для взрослых и детей. На стройплощадке в настоящее время возводят монолитные конструкции подземного уровня.

Дом строят в районе с благоприятной экологией, рядом с большой природной территорией. Поблизости расположен лес, усадьба Михайловское, а также протекает река Пахра.

Во дворе новостройки на безопасном покрытии появятся детская и спортивная площадки. Кроме того, предусмотрена уютная зона отдыха с подвесными качелями.

Ранее глава российской столицы Сергей Собянин рассказал, что новые дома, построенные в рамках программы реновации, позволяют экономить до 40 процентов ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажными зданиями.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона жителей столицы и включает расселение 5176 домов.

Ранее Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы проведения реновации.

Москва остается одним из лидеров среди регионов по вводу нового жилья, а высокие темпы строительства соответствуют задачам и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни", напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики.