Овчинский: в Рязанском районе строят новый дом по реновации

На юго-востоке столицы возводится новый жилой комплекс по проекту реновации. Он рассчитан на 325 квартир, сообщил сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Программа реновации в Рязанском районе набирает обороты. На строительной площадке на Рязанском проспекте, владение 6А, сейчас возводим дом общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров. В нем запроектированы 325 квартир с готовой улучшенной отделкой и остеклением. Жилая площадь превысит 20 тысяч квадратных метров",

- рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Министр подчеркнул, что в настоящее время в жилом комплексе идет монолитных конструкций здания. Дом будет трехсекционным – в каждой секции предусмотрен вестибюль с удобной входной группой, колясочной и комнатой для консьержа.

Первый этаж новостройки традиционно будет нежилым – в этих помещениях расположатся магазины, аптеки, объекты социальной инфраструктуры. Во дворе новостройки предусмотрена общественная зону с озеленением и площадками и для активного, и для спокойного отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился информацией, что дома по реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.