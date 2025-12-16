Документальный фильм "Земля, я с тобой" стал лауреатом национальной экологической премии им. В.И. Вернадского

Киноленту отметили за вклад в формирование экокультуры

Полнометражная документальная картина "Земля, я с тобой" одержала победу в XXIII конкурсе "Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского". В этом году на конкурс было заявлено 395 проектов из 72 регионов нашей страны. Экспертное жюри выбрало наиболее значимые инициативы в области охраны окружающей среды, энергосбережения и рационального использования ресурсов, а также развития экологической культуры и экологического образования, ориентированные на устойчивое и экологически направленное развитие страны.

Лауреатами Премии были признаны 19 уже реализованных проектов, которые подтвердили свою результативность и продемонстрировали реальные практические результаты. Награда, названная в честь выдающегося русского ученого-естествоиспытателя, по праву считается одной из самых авторитетных и значимых общественных премий в экологической сфере России.

Фильм был признан победителем в номинации "Вклад СМИ в устойчивое развитие", что подчеркивает его ценность не только как самостоятельного кинопроекта, но и как сильного просветительского инструмента. Эксперты жюри особо выделили художественную глубину работы и то, как картина в понятной и убедительной форме показывает широкой аудитории сложную роль современных технологий, включая атомную энергетику, в решении глобальных экологических проблем.

"Эта победа – признание того, что разговор об экологии сегодня должен быть честным, технологичным и лишенным предубеждений – особенно если это разговор с молодой аудиторией. Фильм “Земля, я с тобой” – именно об этом", – заявил автор идеи проекта Денис Плещенко.

Кинолента "Земля, я с тобой" – это необычное кинопутешествие, в рамках которого певица и блогер Арина Данилова, изначально настроенная скептически, и представитель "Росатома", популяризатор атомных технологий Константин Рудер, ведут живой и насыщенный диалог о перспективах развития мировой энергетики.

"Получение Национальной экологической премии им. Вернадского – важное свидетельство того, что вклад атомной отрасли в охрану окружающей среды и климата получает широкое общественное признание. Для нас фильм стал мостом между сложными атомными технологиями и сердечным пониманием людей", – отметил Рудер.

Кинокартина доступна для просмотра на странице Музея "Атом".