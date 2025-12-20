Асбест возвращает свою популярность как один из инструментов в экономической борьбе на Западе. "Горный лен" стал одним из ключиков, который способен открыть финансовые закрома даже крупных корпораций – так, в октябре 2025 года Johnson & Johnson отчитались о 17% роста количества исков, связанных с применением детской присыпки. Как утверждают материалы 73 570 судебных дел, компанию обвиняют в наличии асбеста в медицинском продукте на основе талька, который, по мнению обвиняющей стороны, привел к тяжелым последствиям для здоровья клиента.

Процесс начался в 2018 году, когда 22 женщины подали иски против J&J — они утверждали, что их болезнь связана с наличием асбеста в присыпке, которой они пользовались. Правда, их аргументация немного расходилась с научными данными. Дело в том, что в присыпке, купленной в онлайн-магазине не у официального ритейлера, нашли несколько волокон асбеста. Теория о том, что даже считанные волокна могут спровоцировать заболевания неоднократно подвергалась критике. Всемирная организация здравоохранения в своем документе "Асбест в питьевой воде" от 2021 года написала следующее: "…имеющиеся эпидемиологические исследования не подтверждают гипотезу о том, что повышенный риск развития рака связан с употреблением асбеста в пищу с питьевой водой. Более того, в ходе обширных исследований, проведенных на животных, было установлено, что асбест не приводит к постоянному увеличению заболеваемости опухолями желудочно-кишечного тракта. Таким образом, нет последовательных и убедительных доказательств того, что попадающий в организм асбест опасен для здоровья, и делается вывод об отсутствии необходимости в разработке рекомендаций по содержанию асбеста в питьевой воде". То есть, наружное применение асбеста по мнению международной и весьма "прозападной" организации является безопасным. Отметим, что желудочно-кишечный тракт является куда более "нежным" органом, чем кожный покров.

Впрочем, количества исков эти данные не снизили. Более того, за последний год возникло еще несколько похожих кейсов. Летом президент США Дональд Трамп раскритиковал рост стоимости реконструкции двух зданий Федеральной резервной системы США до 2,5 млрд долларов. Существенный объем бюджета должен был пойти на "извлечение" асбеста из здания. При этом, за океаном борьба с асбестом – это очень дорогой и трудоемкий процесс, затрагивающий не только крупные здания государственной значимости. Так, в октябре в штате Огайо родителей детей "обрадовали" выселением учеников в здание местной приходской церкви. Саму школу будут чистить от "горного льна" многие месяцы.

Что же общего у всех этих явлений? Для этого необходимо обратиться к истории. До последней трети XX века асбест активно применялся практически во всех сферах жизни – от производства стройматериалов до корабле– и ракетостроения. Затем, в странах Западной Европы начался активный процесс борьбы с асбестом – его применение связывали с ростом онкологических заболеваний. Правда, тут есть небольшой нюанс. Великобритания, Франция, Испания и другие страны широко использовали определенный вид асбестовых волокон – амфиболовые. Они характеризуются наличием молекулы железа в формуле и устойчивостью к кислотам. Попадая в легкие человека, они остаются там на долгие годы и, действительно, провоцируют тяжелые заболевания. В США, Канаде, Бразилии и территории СССР с прилегающим социалистическим блоком применяли в основном другой вид асбеста – хризотиловый. Он представляет собой гидросиликат магния, который не обладает устойчивостью к кислотам. Хризотиловый асбест выводится из организма человека за короткий срок, поглощаемый клетками-уборщиками легких, альвеолярными макрофагами.

Географию заболеваемости, связанную с применением различных видов асбеста, хорошо видно в исследовании "Воздействие асбеста и искусственных волокон в производстве и риск рака легких: исследование методом случай-контроля в Европе". В то время как страны Запада демонстрируют высокий уровень заболеваемости, страны бывшего соцлагеря с подобной проблемой просто не столкнулись. Это и понятно – в то время как Запад пользовался амфиболами из Северной Африки и Скандинавии, соцлагерь получал хризотил с Урала и из оренбургских степей.

После возникновения прецедента, Западная Европа оказалась в щекотливом положении. Свой амфиболовый асбест применять было уже невозможно, а открывавшийся рынок собирался заполонить импортный хризотил. Именно поэтому и началась "антиасбестовая истерия". Разумный и обоснованный протест против амфиболов начали раздувать еще больше, говоря об "асбесте вообще". Эта истерия не делала разницы между хризотилом и амфиболами, что привело к смешению разных видов минерала, и, как следствие, готовности общества принять любую "страшилку", связанную с "горным льном".

Как мы видим, сегодня это превратилось в настоящее оружие. Johnson& Johnson не может доказать свою невиновность не смотря на все свои миллиарды – общество, услышав слово "асбест", автоматически подвергает компанию остракизму. Доказательства ученых, современные исследования и прочие доводы разума ничего не значат, практически как в эпоху охоты на ведьм. В США "антиасбестовая истерия" последовательно поддерживалась демократической партией, поскольку позволяла оправдать любые действия "борьбой за общественное здоровье", невероятно раздувая фонды. Пример зданий ФРС здесь говорит сам за себя. Дональд Трамп в своей книге "Искусство возвращаться" писал так: "Я считаю, что движение против асбеста было инициировано мафией, потому что удалением асбеста из зданий будут заниматься аффилированные с преступным миром компании. На политиков было оказано большое давление, и они, как всегда, отступили".

Борьба ведется, впрочем, не только на территории США и ЕС. Сегодня добычу хризотила запретили в Канаде и Бразилии, оказывается систематическое давление на страны Юго-Восточной Азии. Впрочем, ему оказывают сопротивление. Российская Федерация является крупнейшим поставщиком хризотилового асбеста в мире, а Китай и Индия активно его потребляют.