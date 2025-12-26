Работать с пользой для себя и других: что предлагает компания HAYAT

Построить карьеру в России в международной компании-производителе известных товаров повседневного спроса? Да, с HAYAT это возможно!

Туалетная бумага, бумажные полотенца, салфетки, носовые платочки, детские подгузники, средства женской гигиены – всем этим мы пользуемся постоянно, даже не задумываясь, что огромный ассортимент облегчающей нам жизнь продукции производится на площадках компании HAYAT, что в переводе с турецкого и означает "жизнь".

Товары холдинга, история которого ведется с 1937 года, можно встретить сегодня в магазинах буквально по всей планете – в более чем 100 странах мира. Включая Турцию, компания постоянно инвестирует в 27 производственных объектов, которые расположены в восьми странах. В России продукция Hayat выпускается уже 10 лет.

Первый завод Hayat на территории РФ открылся в 2015 г. в Елабуге (Республика Татарстан). На начальном этапе здесь работали 350 человек, а объем выпускаемой продукции санитарно-гигиенического назначения составлял 70 000 тонн в год. Позже здесь открылась вторая бумагоделательная машина, и объем производства увеличился вдвое. В 2021 году был запущен завод в Калужской области, уже в 2024 году производство в Калуге расширилось и совокупные мощности компании в России составили 280 000 тонн в год. В мае 2025 года здесь же, в ОЭЗ "Калуга", состоялось торжественное открытие новой производственной линии, специализирующейся на выпуске средств женской гигиены. Это стало важной вехой десятилетнего поступательного развития холдинга в нашей стране.

В общей сложности за минувшие 10 лет Hayat вложил в развитие локального производства более 1,2 млрд евро. Сейчас на заводах в Калуге, Елабуге, а также офисах в Москве и регионах работают уже более 1700 человек. Благодаря им с конвейеров сходят тонны востребованной продукции – бумажные полотенца, туалетная бумага, салфетки, носовые платочки и прочие товары санитарно-гигиенического назначения под брендами Papia, Familia, Focus, Molped и др.

Производство товаров из целлюлозы полностью автоматизировано, за соблюдением норм безопасности и экологических требований налажен четкий контроль. Работать здесь не просто комфортно, но и престижно: достойная оплата труда, оформление по ТК, понятная система премиальных выплат – все это способствует тому, что сотрудники дорожат своим местом.

Кстати, холдинг отмечает трудовые "юбилеи" сотрудника: за каждые пять и десять лет в компании полагается денежное поощрение. Специальные выплаты предусмотрены и к праздникам. Сами праздники в корпорации тоже принято отмечать сообща: к разным датам организуются мероприятия, проводятся конкурсы – это и весело, и интересно, и укрепляет командный дух, помогая коллегам лучше узнать друг друга.

"Мы в HAYAT убеждены, что люди – это самый ценный актив нашей компании. Именно их знания, энергия и преданность делу двигают нас вперед. Чтобы люди соответствовали нашим ценностям, таким как прозрачность, справедливость и открытость на работе, мы придерживаемся фундаментального принципа – создавать среду, в которой каждый сотрудник чувствует заботу, поддержку и возможность для роста",

– говорит генеральный директор HAYAT в России Метин Мете.

Одной из важнейших ценностей корпоративной культуры Hayat в России является семья. Поэтому здесь не только делают подарки детишкам сотрудников к Новому году, но и помогают финансово перед 1 сентября, а также устраивают семейные мероприятия. Такой подход позволяет создавать по‑настоящему теплую, дружественную атмосферу в коллективе.

"Люди – это не ресурс, это суть компании. Заботиться о них — значит инвестировать в самое главное, что у нас есть. Здоровье, развитие и баланс между работой и жизнью – это не опция, а обязательное условие для построения компании-лидера. Потому что успех создают счастливые и увлеченные люди",

– со своей стороны, отмечает директор по персоналу HAYAT в России Кёнуль Рахимова Челик.

Важно и то, что сотрудники российских площадок Hayat гордятся тем, что делают. Ведь они производят и реализуют качественную продукцию из 100-процентной целлюлозы, которая нужна всем и которой приятно пользоваться. В этом они убеждаются на собственном опыте, поскольку каждому работнику раз в квартал выдается набор товаров под брендами Hayat. Это, кстати, порой служит импульсом для производственных инициатив, в результате сотрудники получают премию за рационализаторские предложения, а потребители – более удобный в использовании продукт.

В компании действует программа поддержки сотрудников, по которой при необходимости можно обратиться к психологу, юристу, финансовому консультанту. Естественно, на всех оформляется полис ДМС со стоматологией. А еще раз в год выдается "продуктовая карточка" на приобретение товаров первой необходимости.

В таких условиях хочется не просто работать с максимальной отдачей, но и развиваться дальше. Поэтому программы развития сотрудников, курсы английского языка, ежегодные тренинговые воркшопы и современная корпоративная платформа для обучения – здесь обычная история.

Сегодня Hayat – это возможность для россиян построить карьеру в крупной международной компании. Постоянные вложения, которые холдинг делает в развитие производственных площадок в России, гарантируют стабильную и надежную работу на годы вперед, а отношение к людям, заложенное в корпоративной культуре, дает уверенность, что больничный или декретный отпуск не лишат рабочего места.

Hayat в России – это пример того, как международный бизнес может успешно интегрироваться в местную экономику, создавая качественные рабочие места и обеспечивая достойные условия труда для сотрудников. Сейчас в офисе компании, а также на производственных площадках HAYAT открыты вакансии. Подробнее на сайте.