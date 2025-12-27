Ефимов: парк с ландшафтным дизайном и водоемом появится на востоке Москвы

Пространство разделят на удобные зоны для отдыха и работы

В Восточном административном округе российской столицы в районе Сокольники девелопер возведет парк с ландшафтным дизайном, прудом и спортзоной. Новое пространство будет предназначено для отдыха, занятий спортом и встреч. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Парк будет открыт для всех желающих. Зеленую зону создадут в рамках строительства семейного ЖК "КОД Сокольники", который разместится на улице Шумкина, в 400 метрах от парка "Сокольники", в нескольких минутах пешком от станции метро "Сокольники" и платформы МЦД-3 "Митьково".

"Парк появится на участке площадью 30 тысяч квадратных метров. Вокруг пруда площадью 450 квадратных метров высадят растения, которые воспроизводят природу парка “Сокольники”. Пространство разделят на ряд обособленных зон, удобных для семейного или уединенного отдыха, работы на воздухе", – отметил Владимир Ефимов.

Ефимов добавил, что вблизи пруда на первых этажах жилых домов предусмотрены коммерческие помещения общей площадью свыше 2,5 тысячи "квадратов". Здесь разместятся заведения общественного питания, салоны красоты, магазины и сервисные точки, что позволит сформировать удобную и оживленную среду, где жители смогут совмещать прогулки у воды с повседневными делами, находя все необходимое в шаговой доступности.

На территории запланированы широкие пешеходные тротуары, открытые детские площадки, зона воркаута, площадки для пляжного волейбола и стритбола, сквош-зона, столы для настольного тенниса, пространства для занятий пилатесом и йогой, скалодром, а также беговые и велосипедные дорожки.

"На берегу северной части пруда планируется оборудовать уютные места для отдыха: перголы с теневыми навесами, скамьи со столиками, зоны пикников. Еще одним украшением станет ручей с крупными натуральными камнями и водными каскадами. В южной части предусмотрен амфитеатр для проведения мероприятий. По периметру обустроят прогулочные дорожки, а над водоемом появится мост", – добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он также отметил, что очистку водоема планируется проводить с применением метода насыщения воды кислородом, а также за счет использования живых растений, высаженных по периметру.

При разработке концепции благоустройства жилого квартала в основу легла история территории. В конце XIX века, до 1893 года, здесь располагалась усадьба с прудом и рекой Рыбинкой, которую при формировании железнодорожного логистического узла увели под землю. Поэтому ключевым элементом рекреационной зоны стал пруд, символически воссоздающий долину реки в современном и функциональном формате. Проект реализует девелоперская компания "Новая Эра".