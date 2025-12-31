Юрист рассказал, почему работник вправе отказаться от корпоратива в свой выходной

Подобные мероприятия работодатель устраивает по собственной инициативе - и проводится оно во внерабочее время

Законодательство не рассматривает новогодний корпоратив как элемент трудового процесса. Поэтому это мероприятие нельзя включить в содержание трудовой функции работника, сообщил RT юрист Илья Русяев.

Спикер пояснил, что подобные мероприятия работодатель организует по собственной инициативе. И оно проводится чаще всего во внерабочее время, без закрепления в Трудовом кодексе с точки зрения обязанностей или обеспечения допуска.

Если же корпоратив организуют в качестве закрытого события, по спискам, вместимости и требованиям безопасности с распределением бюджета, тогда работодатель вправе определить круг участников. Закон не обязывает проводить праздник для всех без исключений.

Риск же начинается там, где работодатель начинает использовать недопуск как санкцию, либо способ оказать влияние на деньги и карьеру (основание для опоздания, конфликт или отказ выйти в выходной день).

Однако дисциплинарные меры, определяемые трудовым законодательством, достаточно ограничены: замечание, выговор и увольнение. "Лишение корпоратива" явно не относится ни к одному и является абсолютной ерундой с точки зрения юриспруденции.

Нужно помнить, как определяет подобные ситуации Роструд: работодатель вправе требовать исключительно исполнения трудовых обязанностей. У различных "дополнительных обязанностей" должна быть правовая опора.