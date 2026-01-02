Кому нельзя смотреть прямо в глаза

Кому нельзя смотреть прямо в глаза
Фото: www.unsplash.com
Бывают ситуации, где зрительный контакт работает против вас

Прямой взгляд – сильный невербальный сигнал, но он уместен далеко не везде. Иногда позиция "глаза в глаза" может вызвать страх, агрессию или даже неприятности.

В разных странах нормы различаются. В России долгий взгляд считают проявлением давления или насмешки, а вот в США он читается как уверенность. В Китае и Японии смотреть начальнику в глаза считается невежливым, а на Ближнем Востоке женщинам часто вовсе не стоит поднимать взгляд на незнакомых мужчин.

Есть и люди, с которыми зрительный контакт лучше избегать. Многие уверены, что неприятные личности способны "забирать энергию" – поэтому общение с ними стоит свести к минимуму. Например, цыгане нередко используют прямой взгляд, чтобы легче манипулировать собеседником, поэтому лучше сразу отводить глаза.

В любовных ситуациях долгий взгляд допустим только при взаимном интересе: иначе он вызовет дискомфорт.

Даже зеркало, по мнению эзотериков, не стоит разглядывать слишком долго: пристальный взгляд в собственное отражение, уверяют они, якобы "забирает силы".

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

