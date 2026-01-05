До какого возраста доживали на Руси

До какого возраста доживали на Руси
Фото: www.unsplash.com
Оказалось, в далекие времена было немало долгожителей

Принято считать, что на Руси люди редко доживали до старости, а сорок лет считались почти пределом. На самом деле это заблуждение. Низкая средняя продолжительность жизни в прошлом объяснялась прежде всего огромной детской смертностью. Те, кто переживал первые годы, нередко жили очень долго – до 80, 100 и даже более лет.

Исторические источники и воспоминания современников регулярно упоминают глубоких стариков, сохранявших ясный ум и физическую активность. Встречались крестьяне, монахи, казаки и солдаты, которые переживали несколько поколений правителей и продолжали трудиться почти до конца жизни. Даже в начале XX века были живы ветераны войны 1812 года, чей возраст превышал сто лет.

Секрет такого долголетия заключался не в чудесных лекарствах, а в укладе жизни. Люди жили на одном месте, питались простой и привычной пищей, много двигались и строго следовали природным ритмам. Постоянный физический труд не воспринимался как стресс, а давал ощущение нужности. Старики оставались частью семьи и общины, помогали младшим и не выпадали из жизни.

Дополняли картину простое питание, баня, сон, посты и уважительное отношение к телу и труду. Такой образ жизни позволял многим на Руси сохранять здоровье и доживать до глубокой старости.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

