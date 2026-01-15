Жительница Индии пожаловалась полиции на мужа, который скрывал свою лысину

Курс рубля
33-летняя жительница Индии Лавика Гупта решила обратиться в полицию спустя год брака – причиной, пишет The Indian Express, стал обман и насильственные действия супруга. До свадьбы она обратила внимание на странное поведение семьи жениха: те проявляли настойчивость, требуя машину в качестве приданого.
Без авто сторона жениха грозилась отменить свадебное торжество. К тому же, они вымогали у родственников Гупты деньги.
Перед свадьбой Лавику предупредили, что у Джайна алопеция. И в день торжества она поняла, что тот прячет лысину за накладными волосами. Гупта решила пожаловаться полиции, что супруг лжет о своем доходе и образовании. Джайн заявлял, что имеет высшее образование, а на деле только окончил школу.
После свадьбы мужчина перешел к откровенному шантажу, грозясь обнародовать откровенные фото жены. Отмечается, что тот избивал супругу, угрожая ей даже огнестрельным оружием. В ответ на угрозы обратиться в полицию заявлял, что жене будет только хуже – ссылался на знакомства в правоохранительных органах. И даже пугал, что той светит в таком случае обвинение в даче ложных показаний.
Гупта, тем не менее, обратилась в полицию. В настоящее время ведется расследование.
