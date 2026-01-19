Кому категорически нельзя есть квашеную капусту

Кому категорически нельзя есть квашеную капусту
Фото: www.pxhere.com
Некоторым лучше отказаться от популярного продукта

Квашеная капуста давно считается символом здорового питания, но врачи напоминают: полезна она далеко не каждому. Основная проблема кроется в высокой кислотности и большом количестве соли, которые могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.

В первую очередь продукт противопоказан людям с гастритом и язвенной болезнью. Кислая среда раздражает слизистую желудка и может усилить боль. По той же причине это угощение не рекомендуют при панкреатите и заболеваниях печени.

Осторожность стоит проявить гипертоникам и людям с болезнями почек. Избыточная соль задерживает жидкость в организме, повышает давление и увеличивает нагрузку на сердце. При склонности к отекам такой продукт способен заметно ухудшить самочувствие.

Аллергия на капусту полностью исключает ее из рациона, а детям до трех лет она не подходит из-за слишком чувствительной пищеварительной системы. Беременным женщинам и людям с диабетом врачи советуют ограничивать порции и внимательно следить за реакцией организма.

Специалисты подчеркивают: квашеная капуста действительно полезна для здоровых людей, так как поддерживает микрофлору кишечника. Однако при хронических заболеваниях лучше выбрать более мягкие и безопасные блюда. Здоровье важнее любых пищевых предпочтений.

Источник: Белновости ✓ Надежный источник

Слова Зеленского о боях на Украине вызвали изумление на Западе

Украинский политик живет в собственных фантазиях

"Естественные преграды": Киев предупредили об ударе с неожиданной стороны

Незалежным становится все тяжелее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей