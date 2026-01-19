Кого на Руси называли "мымрами"

Многие слова раньше имели совсем другое значение

Русский язык постоянно меняется, и вместе с ним меняются значения слов. Многие выражения, которые сегодня воспринимаются как резкие или неприятные, в прошлом звучали вполне нейтрально и даже безобидно. Если заглянуть в историю языка, можно с удивлением обнаружить, что привычные "обидные" слова когда-то вовсе не несли негативного оттенка.

Так, слово "мымра" изначально не имело ничего общего с грубостью. Им называли человека замкнутого, предпочитающего сидеть дома и не стремящегося к шумному общению. Происходит оно от старого глагола "мумрить", обозначавшего уединенный, оседлый образ жизни. Со временем смысл исказился, и слово стало использоваться уже в насмешливом ключе.

Похожая судьба постигла и другие выражения. Например, олух. В древнерусском языке это слово было связано с пастухами. Оно происходило от слова, обозначавшего человека, заботящегося о стаде. Более того, выражение "олух царя небесного" долгое время имело уважительный, а не насмешливый оттенок.

А словом дурак раньше обозначали человека больного или находящегося в особом состоянии, а не того, кто плохо соображает. Лишь со временем значение сместилось в сторону оценки умственных способностей.