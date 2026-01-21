Метеоролог Шувалов рассказал, по каким приметам можно предсказать погоду

"Угадать" можно, ориентируясь на точные природные явления

До появления метеорологии люди гадали о том, какой будет погода, по природным явлениям. Так и появились народные приметы – к примеру, в Крещенский сочельник можно было предсказать год. Тогда на Руси считалось, что в очень теплый день можно ждать серьезных перемен в жизни.

Глава "Метео" Александр Шувалов отметил, что в действительности сбываются те приметы, которые связаны с физическими характеристиками атмосферных процессов.

К примеру, когда солнце садится в облака – с западного направления приближаются циклоны, несущие с собой дожди. А если ласточки низко летают из-за снижения атмосферного давления – приближаются также циклоны и дожди.

"<...> поэтому принято считать, что ласточки летают низко к дождю", – отмечает эксперт.

Однако, подчеркивает Шувалов, у народных примет с привязкой к конкретному календарному дню нет метеорологической точности.

Ранее метеоролог предрекал учащение природных катаклизмов, которые будут сопровождаться погодной аномалией. Из-за глобального потепления, вероятно, увеличится чередование волн жары и холода, торнадо в России будут наблюдаться чаще наряду с засухой, лесными пожарами или обильными осадками.