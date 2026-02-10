Гендиректор «Мелитэк» Иван Анчевский рассказывает о влиянии отца‑учёного, истории создания и развития компании, сети филиалов и планах на 2026 год: усиление сотрудничества с азиатскими партнёрами, семинары и мастер‑классы для клиентов

– Иван, добрый день! Как вы пришли в сферу исследовательского оборудования и занялись предпринимательством?

Анчевский И.Э.: Добрый день! Как часто это бывает, на нас сильное влияние оказывают наши родители. Мне в этом смысле очень повезло, мой отец – Эразм Владимирович Анчевский, который много лет занимался наукой в области оборудования и методик для рентгеновского анализа химического состава материалов, сформировал мое представление о важности контроля качества. Впоследствии я получил профильное образование по материаловедению в МГТУ им. Баумана, и продолжил обучение в МГАПИ. Образование укрепило мой интерес к данной сфере и определило дальнейший профессиональный путь. И в это время, в 1999 г. мой отец основывает собственную компанию – "Мелитэк", в которой еще будучи студентом я начал работать.

– Как родилось название компании?

Анчевский И.Э.: "Мелитэк" это неологизм, образованный от сокращений направлений деятельности компании: "Ме" – металлография, "ли" – "Аналитика" и "эк" – экология, впоследствии на смену "экологии" пришло "испытания", но названия осталось прежним – "Мелитэк".

– Как развивалась ваша компания?

Анчевский И.Э.: Мы всегда понимали, что московской компании сложно дотянуться до каждого предприятия в нашей огромной стране, не говоря уже о странах СНГ. Поэтому приняли решения о формировании сети филиалов. В 2008 г. мы открываем филиал в Санкт-Петербурге, в 2011 г. в Екатеринбурге, а в 2019 г. в Усть-Каменогорске (Казахстан). Кроме этого, начали активно развивать дилерскую сеть. Каждый наш филиал – это полноценная компания, с офисом, складом, сервисным центром и демонстрационным залом. Кроме этого, мы окончательно сформировали продуктовый портфель компании по трем направлениям – Материалография, Химический и структурный анализ, Испытательное оборудование. Заключили контракты, в том числе эксклюзивные на поставку премиального оборудования. Расширили наши сервисные возможности, оптимизировали логистику.

– Сейчас многие экономисты говорят, что в 2026 году рост экономики замедлится. Как это скажется на вашем рынке?

Анчевский И.Э.: Я убежден, что точный анализ, контроль качества, НИОКР – это не то, от чего можно отказаться даже в трудные времена. Напротив, многие предприятия будут обновлять парк оборудования, продолжат программы модернизации лабораторий, внедрения новых технологий, поскольку качество продукции в условиях ужесточения конкуренции становиться еще более актуальным.

– Какие планы у "Мелитэк" на 2026 год?

Анчевский И.Э.: Расширим линейку оборудования от надёжных азиатских партнёров. Планируем много мероприятий: семинары, практические демонстрации, мастер-классы – чтобы люди могли своими руками попробовать новое. В целом мы видим 2026-й как год, когда можно ещё увереннее закрепиться в роли лидера.

— Спасибо за интересный разговор!