Роботы вместо дворников: Казань тестирует снегоуборочные беспилотники

Военные разработки приходят на гражданскую службу

Нынешняя снежная зима подталкивает Казань к нестандартному способу решения проблемы очистки улиц. В городе уже приступили к испытаниям наземных беспилотных аппаратов для уборки снега. Инновационная техника демонстрирует впечатляющие результаты: она не устает, не страдает от негативных погодных условий и не устраивает перекуры.

На данный момент в Казани тестируют два опытных образца, созданных местными военными инженерами. Они работают в паре: первая машина сгребает снег с помощью ковша, а вторая, следуя за ней, измельчает собранный снег и скидывает его на обочину.

Заказ на создание робота-дворника для решения важных городских задач специалистам из оборонной сферы поступил от мэрии.

"Сегодня в Казани не хватает 900 дворников. В моменты залповых снегопадов, которые мы пережили в конце января и начале февраля, этот дефицит ощущался особенно остро. Поэтому мы попросили ребят адаптировать наземные беспилотники для уборки снега во дворах",

– рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Ожидается, что пара таких роботов сможет заменить на уборке улиц 20–30 человек, ведь беспилотники могут работать по восемь часов без перерыва при температуре от −25 до +50 градусов. Управлять такой техникой довольно просто – обычным джойстиком, что открывает возможности для привлечения к этому делу студентов. По мнению Ильсура Метшина, работа оператора беспилотника выглядит привлекательнее, чем традиционный труд дворника, к тому же она не связана с физической нагрузкой.

Успешный опыт Казани по применению инновационных технологий в повседневной жизни не раз становился примером для других городов. Системы фото‑ и видеофиксации на дорогах, роботы‑доставщики – это и многое другое сначала было внедрено именно в столице Татарстана. Так что, если испытания снегоуборочных беспилотников пройдут успешно, и эту технологию могут распространить и на другие регионы.

Тем временем в планах разработчиков – дальнейшее развитие проекта. Сейчас инженеры думают над программой для полностью автономной работы машин, без участия оператора. Это шаг к тому, чтобы сделать городскую инфраструктуру еще более технологичной и снизить зависимость жителей и бизнеса от ручного труда в сложных погодных условиях.