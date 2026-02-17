Захаров Павел Александрович удостоен патриаршего знака «Храмостроителя»

В храме в д. Санино Захаров Павел Александрович награждён патриаршим знаком «Храмостроителя» за помощь в строительстве крестильного храма.

8 февраля 2026 года, в Неделю о блудном сыне и день памяти Собора Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, в храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в деревне Санино состоялось торжественное богослужение, которое возглавил Преосвященный Стефан, епископ Александровский и Юрьев-Польский.

Захаров Павел Александрович награжден знаком "Храмостроителя"

По окончании Божественной литургии Павлу Александровичу Захарову был вручен патриарший знак "Храмостроителя" – во внимание к помощи в строительстве крестильного Богоявленского храма в деревне Санино. Награда стала продолжением его многолетнего участия в приходской жизни и поддержке храмовых проектов во Владимирской области.

Комментируя награждение, Павел Александрович отметил, что участие в строительстве и развитии храмов для него связано не только с поддержкой инфраструктуры, но и с ответственностью за формирование устойчивой приходской среды. На протяжении многих лет он содействует строительству и благоустройству храмов, поддерживает приходские инициативы, а также участвует в культурных проектах, включая деятельность знаменного хора при храме. По его словам, эта работа носит не формальный, а личный характер и является важной частью его жизненного пути.

Контекст

Павел Александрович Захаров – меценат, председатель попечительского совета фонда Первоверховных апостолов Петра и Павла. Его участие в церковных и просветительских проектах носит системный характер. Ранее он был удостоен орденов Русской Православной Церкви – преподобного Сергия Радонежского II и III степеней, а также благоверного князя Даниила Московского III степени – за вклад в строительство храмов и развитие духовно-просветительских инициатив.

Деятельность Павла Александровича Захарова связана с восстановлением храма Казанской иконы Божией Матери в селе Медное Тверской области, строительством храма Антония и Феодосия Печерских и возрождением часовни святителя Арсения в Желтиковом монастыре, а также с восстановлением храма Черниговской иконы Божией Матери в селе Санино Владимирской области. За эту работу он был отмечен церковными наградами Тверской и Владимирской епархий.

Таким образом, вручение Павлу Александровичу Захарову патриаршего знака "Храмостроителя" стало логичным продолжением его многолетней деятельности как общественного деятеля и председателя попечительского совета фонда, направленной на поддержку приходов и участие в храмовых проектах.