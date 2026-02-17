"Жизнь после 55": что ценят и как живут россияне "серебряного возраста"

Как реальность разрушает стереотипы

"Пенсия" – это вовсе не рубеж, преодоление которого лишает человека всех жизненных радостей. К такому мнению пришли социологи, проанализировав данные масштабного исследования СберМаркетинга о жизни, привычках и ценностях россиян 55–75 лет. В рамках проекта специалисты опросили онлайн 2000 человек, а также поговорили с известными пенсионерами, в том числе телеведущими, артистами, медиками и пр. Результаты исследования разрушают многочисленные стереотипы о жизни в пожилом возрасте. Выяснилось, что люди продолжают активно общаться, строить планы, заниматься творчеством и уделяют еще больше внимания семье и спорту.

Один из устойчивых мифов – будто с выходом на пенсию жизнь резко меняется. Однако оказалось, что 69% опрошенных не видят четкой границы между "до" и "после", к тому же многие продолжают работать. Как отметили звездные собеседники СберМаркетинга, работа зачастую становится не просто источником дохода, а настоящим стимулом к новым свершениям.

"Для меня большая радость, что я могу работать в таком возрасте. Я очень люблю театр, люблю играть роли – это мое призвание, моя жизнь. И я очень счастлива, что могу продолжать заниматься любимым делом, хотя с возрастом становится все тяжелее", – делится 88‑летняя актриса Светлана Немоляева.

Художник Никас Сафронов в свои 69 лет отмечает: когда он работает, то не думает о деньгах. "Думаю просто о том, чтобы делать это хорошо, профессионально и передать в историю, чтобы картины вышли как можно интереснее, ценнее", – поясняет мастер.

Михаил Ширвиндт, 67‑летний телеведущий и блогер, говорит, что свободного времени у него не так много. "Я все равно себя загружаю по полной программе, а унылое "ничегонеделание" угнетает и убивает". В связи с этим он советует тем, кто не удовлетворен работой, смело менять сферу деятельности и делать это как можно раньше: "Немедленно менять, потому что жизнь одна и она короткая. Как правило, это выгодно, выигрышно, потому что появляются новый импульс, новый драйв, новая энергия".

Что касается главных жизненных ценностей россиян "серебряного возраста", то количественный опрос СберМаркетинга выявил устойчивую тройку приоритетов. На первом месте – здоровье, на втором – семья, на третьем — материальное благополучие. Так, семью назвали значимой частью жизни 82% респондентов.

Это подтверждает и личный опыт знаменитостей. Например, кардиохирург Лео Бокерия с удовольствием общается с внуками, которых у него семеро. По словам 86-летнего академика, окружение близких людей, которые разделяют твои интересы, дает силы:

"Мы с женой учились в одной группе в Сеченовке, поженились на пятом курсе и до сих пор вместе. Дочери пошли по нашему пути, стали врачами высокой квалификации, а супруга Александра имеет звание заслуженного врача России. Это единство интересов и взаимная поддержка – основа моего тонуса и оптимизма", – говорит Бокерия.

При этом, как показало исследование, с возрастом люди все больше ценят близких. В частности, 78% опрошенных общаются с выросшими детьми на дружеской волне, сохраняя при этом авторитет (62%). При этом 76% редко обращаются к детям с просьбами, стараясь не быть обузой.

Опрос СберМаркетинга также выявил расхождения между ожиданиями будущих пенсионеров от жизни на пенсии и реальной картиной. На практике пенсионеры чаще, чем планировали, общаются с близкими (69% против 54%), занимаются хозяйственными делами (71% против 46%) и шопингом (35% против 15%), больше ожидаемого времени выделяют на хобби и самообразование (61% против 54%), на физическую активность (65% против 60%), на онлайн‑развлечения (79% против 54%). Поездок за рубеж становится меньше – их совершают лишь 11%, однако по России путешествуют 43%.

Источники жизненной энергии у каждого свои, но большинство объединяет стремление к познанию чего-то нового, к достижению поставленных целей, а также желание быть полезным и интересным. Никас Сафронов черпает силы в путешествиях и работе: "Музыка, встречи, путешествия – благодаря всему этому я вдохновляюсь". Светлана Немоляева уверена: "Без движения нельзя существовать", поэтому она призывает всех "не застывать". Виктор Зуев, 96‑летний вирусолог, считает важным хорошо высыпаться и сохранять желание жить. Поэтесса Лариса Рубальская как в молодости, так и в 80 лет руководствуется принципом "надо, даже если нет настроения".

А чтобы поддерживать высокий жизненный тонус, зоолог и телеведущий Николай Дроздов советует изучать иностранные языки и оставаться максимально самостоятельным в любых обстоятельствах, певец Юрий Лоза подчеркивает важность утренней зарядки, а доктор Лео Бокерия убежден, что главное – даже в тяжелой ситуации не поддаваться депрессии и всегда сохранять позитивный настрой.