В Москве организовано непрерывное прометание дорог и пешеходных зон - Бирюков

Снегопад продлится до конца дня

Москву накрыла сильная метель. Ветер с порывами до 17 м/с, снежные заносы, отсутствие видимости на расстоянии нескольких десятков метров – такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в городе до вечера четверга, 19 февраля. В связи с этим москвичей и гостей столицы призывают соблюдать повышенную осторожность, выходя на улицу, и, по возможности, не выезжать сегодня на личных автомобилях.

Коммунальные службы Москвы заблаговременно перешли на усиленный режим работы. Как сообщил заместитель мэра Петр Бирюков, уборка снега в городе ведется непрерывно. Циклы сплошного механизированного прометания проезжей части улиц и ключевых магистралей идут один за другим. Под особым контролем Комплекса горхозяйства – расчистка и противогололедная обработка подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным платформам, объектам социальной сферы, тротуаров и пешеходных зон.

"Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", – сообщил Бирюков.

До улучшения погодных условий горожанам рекомендуется находиться в помещении. Если необходимо выйти на улицу, то следует быть крайне внимательными, особенно при переходе проезжей части. От поездок на личных автомобилях лучше пока отказаться, но если это невозможно, то строго соблюдать скоростной режим и двигаться с увеличенной дистанцией.