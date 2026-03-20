Малые реки и ручьи Москвы почистили перед весенним половодьем

Все водные артерии Москвы готовы к весеннему половодью. К началу периода активного таяния снега специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проверили 192,7 километра открытых русел малых рек и ручьев в столице и очистили их от веток, листьев, а также бытового мусора.

Многочисленные малые реки и ручьи являются важной частью системы водостока в мегаполисе. Именно они отвечают за отвод поверхностных вод с городских территорий. Чтобы талые и дождевые воды проходили без задержек и препятствий, специалисты ведут постоянный мониторинг этих водотоков и проводят своевременную очистку.

Комплекс работ не ограничивается обследованием природных водотоков – сотрудники ГУП "Мосводосток" также обслуживают инженерные элементы водосточной инфраструктуры. В их числе водоприемные колодцы, плотины, перепускные трубы, а также мусорозадерживающие решетки, установленные на оголовках подземных коллекторов.

Нынешняя зима в Москве была необычайно снежная, до сих под подходы к некоторым водным объектам остаются скрыты сугробами. Несмотря на это все запланированные мероприятия по подготовке к половодью удалось провести вовремя.