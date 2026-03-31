Строительные лeса с куполов храма Христа Спасителя снимут летом – Собянин

Ремонт фасадов храма уже завершен

Реставрация храма Христа Спасителя в Москве идет полным ходом. Капитальный ремонт фасадов, смотровых площадок и звонниц уже завершен. Сейчас мастера трудятся над реставрацией куполов и крестов. Эти работы тоже скоро будут закончены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Совсем скоро – в светлые пасхальные дни – строители снимут часть лесов, и большие золотые кресты вновь засияют во всей своей красе. Чуть позже, летом, освободим от лесов купола",

– написал Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Ремонтно-восстановительные мероприятия в Храме Христа Спасителя идут с 2018 года. Работы проводятся секторально, поэтому допуск посетителей не прекращался. Многое уже сделано. В частности, специалисты заменили около 500 декоративных элементов из литой бронзы весом по 50 кг каждый. А уж более мелких деталей декора пришлось поменять порядка 40 тысяч.

Из масштабных работ, которые еще стоят на повестке дня, Собянин выделил укрепление фундамента и гидроизоляцию. Но эти мероприятия строители смогут проводить незаметно для большинства прихожан и туристов.

