Реставрация Коломенского кремля начнется в 2025 году

Подготовка к масштабной реставрации ансамбля Коломенского кремля вступила в активную фазу, сообщили в пресс-службе Минкульта Московской области.
В сообщении подмосковного ведомства говорится, что к 850-летию города, которое будет отмечаться в 2027 году, планируется восстановить семь сохранившихся башен и участки крепостных стен.
"Для координации работ создан Коломенско-Зарайский музей-заповедник, который объединил две исторические территории. "Передача объектов под единое управление позволит системно подойти к реставрации всего ансамбля",
– отметили в региональном министерстве культуры и туризма.
По данным властей Московской области, в перечень объектов реставрации вошли Успенский собор, шатровая колокольня, Тихвинская и Воскресенская церкви, а также башни кремля, включая знаменитую Маринкину башню и Пятницкие ворота. Отдельной программой предусмотрено восстановление Дома воеводы – старейшей гражданской постройки города.
Каменный кремль в Коломне, построенный в XVI веке, был вторым по значимости оборонительным сооружением после Московского кремля.
Несмотря на утрату военного значения и части сооружений, исторический ансамбль остается популярным туристическим объектом, который ежегодно посещают более 100 тыс. человек.
Реставрационные работы проводятся в соответствии с задачами национального проекта "Туризм и гостеприимство" и направлены на сохранение культурного наследия Московской области.
