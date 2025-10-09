Агроинвесторы вложат миллиарды в АПК Подмосковья

Фото: пресс-служба правительства Подмосковья

Крупные инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе Подмосковья были анонсированы в рамках проходящей в Москве выставки "Золотая осень-2025", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

По данным заместителя председателя правительства региона Вячеслава Духина, суммарный объем инвестиций в развитие агропромышленного комплекса составит 6 миллиардов рублей.

Среди наиболее значимых проектов отмечается строительство новых молочно-товарных ферм, расширение производства ветеринарных препаратов и развитие беспилотной авиации для нужд сельского хозяйства.

"У нас не очень много земли, поэтому наше призвание – это высокоэффективное, наукоемкое и технологичное сельское хозяйство, которое на относительно небольших площадях дает высокие результаты", – объяснил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Цифровизация АПК системно проводится в регионе в соответствии с задачами национального проекта "Экономика данных", отметили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. Так, компания "АСКОНТ+" направит 2,6 млрд рублей на создание производственного комплекса в Серпухове, где будет выпускаться ветеринарная продукция. Кроме того, производитель мороженого "Чистая линия" инвестирует средства в строительство логистического центра в Подольске и новых производственных мощностей в Долгопрудном.

Отдельным направлением сотрудничества в рамках выставки стало развитие агродронов. "КБ Русь" займется созданием комплексной системы применения беспилотных аппаратов для сельскохозяйственных работ.

Выставка "Золотая осень" проходит в Москве с 8 по 11 октября. Мероприятие организовано министерством сельского хозяйства РФ в рамках реализации национального проекта "Экономика данных".

