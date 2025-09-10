В Подмосковье реализуется программа модернизации энергосистемы с инвестициями 500 млрд рублей

В рамках первого межрегионального энергетического форума с международным участием "Решения для нового технологического уклада" в Подмосковье обсудили реализацию соглашения между Минэнерго РФ, правительством Московской области и Москвы о повышении надежности энергосистемы региона. Общий объем инвестиций составит около 500 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Губернатор Андрей Воробьев, министр энергетики РФ Сергей Цивилев и генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин подчеркнули важность модернизации сетевого хозяйства для обеспечения растущего энергопотребления, которое за последние два года увеличилось на 8%.

"Мир меняется, объем энергопотребления постоянно растет, поэтому мы сегодня собрались, чтобы найти умные решения, рассмотреть предложения регионов, наших ресурсоснабжающих организаций, поправки в нормативку, федеральные законы, направленные на модернизацию всего электросетевого хозяйства", – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В планах, как сообщается, строительство и реконструкция 1,5 тыс. км линий электропередачи и 131 питающего центра до 2028 года. Особое внимание уделяется коттеджным поселкам и СНТ, которые потребляют 32% электроэнергии региона.

По словам министра энергетики РФ Сергея Цивилева, Московская агломерация является одним из наиболее передовых энергетических кластеров страны. Он заявил, что инновационные разработки и программы, реализованные в Подмосковье, требуют детального изучения и масштабирования на все регионы России.

Цивилев также подчеркнул, что важнейшим инструментом для этого, по его словам, стал национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии". Реализация этого проекта, как ожидается, позволит достичь 90-процентного уровня технологической независимости в топливно-энергетическом комплексе к 2030 году.

Форум собрал 350 участников из 10 регионов России, а также представителей Беларуси и Китая.