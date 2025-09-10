В Подмосковье реализуется программа модернизации энергосистемы с инвестициями 500 млрд рублей

В Подмосковье реализуется программа модернизации энергосистемы с инвестициями 500 млрд рублей
Фото: пресс-служба правительства Подмосковья

В рамках первого межрегионального энергетического форума с международным участием "Решения для нового технологического уклада" в Подмосковье обсудили реализацию соглашения между Минэнерго РФ, правительством Московской области и Москвы о повышении надежности энергосистемы региона. Общий объем инвестиций составит около 500 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Губернатор Андрей Воробьев, министр энергетики РФ Сергей Цивилев и генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин подчеркнули важность модернизации сетевого хозяйства для обеспечения растущего энергопотребления, которое за последние два года увеличилось на 8%.

"Мир меняется, объем энергопотребления постоянно растет, поэтому мы сегодня собрались, чтобы найти умные решения, рассмотреть предложения регионов, наших ресурсоснабжающих организаций, поправки в нормативку, федеральные законы, направленные на модернизацию всего электросетевого хозяйства", – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В планах, как сообщается, строительство и реконструкция 1,5 тыс. км линий электропередачи и 131 питающего центра до 2028 года. Особое внимание уделяется коттеджным поселкам и СНТ, которые потребляют 32% электроэнергии региона.

По словам министра энергетики РФ Сергея Цивилева, Московская агломерация является одним из наиболее передовых энергетических кластеров страны. Он заявил, что инновационные разработки и программы, реализованные в Подмосковье, требуют детального изучения и масштабирования на все регионы России.

Цивилев также подчеркнул, что важнейшим инструментом для этого, по его словам, стал национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии". Реализация этого проекта, как ожидается, позволит достичь 90-процентного уровня технологической независимости в топливно-энергетическом комплексе к 2030 году.

Форум собрал 350 участников из 10 регионов России, а также представителей Беларуси и Китая.

По теме

"Коалиция безмозглых": в США описали план Европы по вводу военных на Украину

Без поддержки вашингтонской администрации европейцам придется туго

Почему переговоры по Украине провалились: неожиданное откровение Трампа

Лидер рассказал, что ситуацию осложняет ненависть между двумя лидерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей