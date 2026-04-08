Стартовал второй этап проходки тоннеля Троицкой линии метро - Собянин

С запуском движения время в пути из Троицка в центр Москвы сократится на 40 минут

Метростроевцы приступили к проходке второго тоннеля на южном участке Троицкой линии – от станции "Новомосковская" до станции "Сосенки". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ. Работы выполняет тоннелепроходческий механизированный комплекс "Татьяна". Ему предстоит преодолеть путь протяженностью 1,6 км, в том числе пройти под руслом реки Сосенки и Калужским шоссе. Для этого ТПМК придется порой заглубляться на 30 метров и более.

Создание левого перегонного тоннеля стартовало еще осенью 2025 года, напомнил мэр. А теперь работы идут уже по двум направлениям. По плану проходку обоих тоннелей завершат в текущем году. Это станет важным шагом в развитии южного участка Троицкой ветки вдоль Калужского шоссе – от Коммунарки до Троицка.

На новом участке предусмотрено шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк". После завершения этого этапа метро станет доступнее для более чем 300 тысяч жителей и работников ТиНАО: в частности, дорога из Троицка в центр столицы сократится примерно на 40 минут.

В перспективе, после ввода всей Троицкой линии, улучшится транспортная доступность целого ряда районов ТиНАО. Более удобными и быстрыми станут поездки по городу для двух миллионов москвичей. Кроме того, развитие метро положительно скажется на связности территорий – в частности, вырастет доступность Красной Пахры, где возводится крупнейший в России кластер по производству аккумуляторных батарей. Проект не только облегчит ежедневные поездки горожан, но и поддержит экономическое развитие новых территорий столицы.