Мэр Москвы рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Станция "Бульвар Генерала Карбышева" почти готова

В Москве продолжается активное развитие сети метрополитена. В этом году планируется запустить движение на участке новой Рублево-Архангельской линии – от станции "Деловой центр" до "Бульвара Генерала Карбышева".

Как рассказал мэр города Сергей Собянин, на текущий момент завершается строительство самой крупной станции нового направления – "Бульвар Генерала Карбышева". Сейчас на объекте идет обратная засыпка котлована, ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем. Сама станция имеет неглубокое залегание. Она оснащена двумя подземными вестибюлями, что обеспечит удобный подход пассажиров с обеих сторон бульвара. Для маломобильных горожан предусмотрены шесть лифтов, что сделает транспортную инфраструктуру доступной для всех категорий граждан.

Внутреннее оформление станции выполнено в светлых тонах — преобладают белые и светло-серые оттенки, создающие ощущение простора и чистоты. Особое внимание уделено декоративным элементам: на колоннах платформы разместят художественные барельефы, посвященные военным инженерам. Путевые стены украсит стилизованное изображение "Золотой Звезды" Героя Советского Союза. Это дань памяти генерал-лейтенанту Дмитрию Михайловичу Карбышеву, в честь которого назван бульвар. В 1946 году он был посмертно удостоен высокого звания за проявленное мужество – погиб в концлагере, отказавшись сотрудничать с фашистами. Его история стала символом стойкости и преданности Родине, а название станции призвано сохранить память о его подвиге.

Новая станция станет важным транспортным узлом для жителей северо-запада столицы. Она обеспечит удобные мультимодальные пересадки и сократит время поездок для порядка 300 тысяч человек, проживающих в районах Хорошево-Мневники и Щукино. В непосредственной близости находятся крупные научные центры, а также вузы – Московский педагогический государственный университет, Сеченовский Университет, Университет связи (МТУСИ).

Появление станции значительно улучшит транспортную доступность района. До "Москвы-Сити" пассажиры теперь смогут добираться в три раза быстрее, чем раньше. Путь до Большой кольцевой линии сократится на 10 минут, а время в пути до Красной площади – почти на полчаса. Это делает новую ветку привлекательной не только для местных жителей, но и для тех, кто ежедневно перемещается между районами города.

Ожидается, что ежедневно станцией "Бульвар Генерала Карбышева" будут пользоваться более 24 тысяч человек. На линии запустят современные поезда отечественного производства, соответствующие последним требованиям по безопасности, комфорту и энергоэффективности. Запуск Рублево-Архангельской линии – часть масштабной программы развития столичного метро, направленной на разгрузку центральных направлений и улучшение качества городской транспортной сети.