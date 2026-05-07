Употребление одного яйца в день резко снижает риск развития болезни Альцгеймера

Это очень важный продукт в рационе человека

Обычные куриные яйца неожиданно оказались одним из продуктов, способных серьезно поддержать здоровье мозга. Американские ученые пришли к выводу, что их регулярное употребление может заметно снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Исследование продолжалось более 15 лет. За это время аналитики наблюдали за 40 тысячами человек старше 65 лет и изучали, как питание влияет на вероятность появления тяжелых нарушений памяти.

Результаты удивляют. Люди, которые ели хотя бы одно яйцо в день не менее пяти раз в неделю, сталкивались с этим опасным недугом на 27% реже. Даже более редкое употребление яиц тоже давало хороший эффект и снижало риски.

Ученые объясняют это богатым составом продукта. В яйцах содержатся холин, омега-3, полезные жиры и вещества, которые помогают нейронам нормально передавать сигналы и защищают мозг от разрушительных процессов. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Специалисты при этом подчеркивают, что яйца не являются "волшебной таблеткой". Максимальный эффект наблюдается при соблюдении в целом нормального и сбалансированного питания.

Отдельно исследователи напомнили, что людям с повышенным холестерином или проблемами с сердцем перед изменением рациона стоит проконсультироваться с медиками.

Источник: sciencedirect.com ✓ Надежный источник
