Более 260 тонн одежды и обуви сдали москвичи через сервис "Вывоз ненужных вещей"

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Жители Москвы передали через сервис "Вывоз ненужных вещей" на портале mos.ru уже более 260 тонн одежды, обуви и аксессуаров. Вместо того, чтобы выбросить на свалку, вещи отправляют на специальные склады, где их сортируют, дезинфицируют и передают тем, кто в них нуждается. Такой подход помогает сократить количество отходов и снизить нагрузку на городские полигоны.
Чаще всего москвичи сдают женскую и детскую одежду. Особенно востребована услуга в периоды смены сезонов, когда многие разбирают гардероб. Этой весной один из пользователей установил рекорд, передав около 1,2 тонны вещей.
Ситуация стремительно меняется