Более 260 тонн одежды и обуви сдали москвичи через сервис "Вывоз ненужных вещей"

Более 260 тонн одежды и обуви сдали москвичи через сервис "Вывоз ненужных вещей"
Фото: www.pxhere.com
Вещи получают вторую жизнь

Жители Москвы передали через сервис "Вывоз ненужных вещей" на портале mos.ru уже более 260 тонн одежды, обуви и аксессуаров. Вместо того, чтобы выбросить на свалку, вещи отправляют на специальные склады, где их сортируют, дезинфицируют и передают тем, кто в них нуждается. Такой подход помогает сократить количество отходов и снизить нагрузку на городские полигоны.

Чаще всего москвичи сдают женскую и детскую одежду. Особенно востребована услуга в периоды смены сезонов, когда многие разбирают гардероб. Этой весной один из пользователей установил рекорд, передав около 1,2 тонны вещей.

Как воспользоваться сервисом


Оформить заявку могут совершеннолетние пользователи со стандартной или полной учетной записью на mos.ru. Для этого нужно выбрать услугу на портале или в приложениях "Электронный дом" и "Моя Москва", указать адрес и удобное время, после чего оператор свяжется для подтверждения заявки. В назначенный день специалисты бесплатно заберут вещи прямо из квартиры. Для оформления заявки необходимо подготовить не менее четырех больших сумок или коробок либо восьми стандартных пакетов. Перед передачей одежду и обувь необходимо постирать, высушить и убедиться, что они не имеют повреждений и посторонних запахов.

Куда еще можно сдать вещи


Ненужную одежду, обувь и аксессуары также принимают пункты проекта "Экоточки Москвы". Вещи в хорошем состоянии передают на благотворительность, а непригодные для дальнейшего использования отправляют на переработку. Из полученного сырья изготавливают утеплители, наполнители для матрасов и подушек, ветошь и другие полезные изделия.
Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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