Собянин: Новый медколледж в "Сколкове" будет одним из крупнейших в Москве

В Москве появится новый современный медицинский колледж, который построят на территории инновационного центра "Сколково". Как сообщил Сергей Собянин, учебное заведение станет одним из крупнейших в столице и сможет ежегодно обучать более пяти тысяч студентов по самым востребованным направлениям – сестринскому, лечебному и акушерскому делу, а также ортопедической стоматологии.

Градоначальник отметил, что соседство с инновационным центром позволит студентам и преподавателям работать с ведущими научными и технологическими командами страны. Практические занятия будут проходить в крупных медучреждениях, расположенных рядом, в том числе в новом лечебно-диагностическом комплексе Московской городской онкологической больницы № 62.

Главный акцент – на практику

Для колледжа уже утвержден архитектурный проект. Общая площадь комплекса составит 55 тысяч "квадратов". Здание разделят на несколько учебных блоков, соединенных открытыми многофункциональными пространствами, чтобы сделать обучение максимально удобным.

Основной упор сделают на практическую подготовку. Колледж оборудуют современными тренажерами, мастерскими, лабораториями по химии, физике и биологии, кабинеты информтехнологий адаптируют для дистанционного обучения. Кроме того, для студентов создадут медиатеку, зоны отдыха и современное спортивное пространство.

Современные технологии и благоустройство

Здание получит необычную архитектуру: центральную часть выполнят в форме ступенчатого куба, фасад украсят большим красным крестом. Правое крыло сделают практически полностью стеклянным, а левое оформят в более строгом стиле.

Собянин в своем блоге в "Максе" сообщил, что колледж оснастят автоматизированными инженерными системами, которые обеспечат высокую энергоэффективность и упростят эксплуатацию здания. Территорию вокруг учебного комплекса благоустроят, озеленят и оборудуют освещенными прогулочными зонами.

Завершить строительство нового медицинского колледжа планируется в 2029 году. После открытия он станет одной из крупнейших площадок Москвы по подготовке медработников среднего звена.