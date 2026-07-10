Собянин: Новый медколледж в "Сколкове" будет одним из крупнейших в Москве

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В Москве появится новый современный медицинский колледж, который построят на территории инновационного центра "Сколково". Как сообщил Сергей Собянин, учебное заведение станет одним из крупнейших в столице и сможет ежегодно обучать более пяти тысяч студентов по самым востребованным направлениям – сестринскому, лечебному и акушерскому делу, а также ортопедической стоматологии.
Градоначальник отметил, что соседство с инновационным центром позволит студентам и преподавателям работать с ведущими научными и технологическими командами страны. Практические занятия будут проходить в крупных медучреждениях, расположенных рядом, в том числе в новом лечебно-диагностическом комплексе Московской городской онкологической больницы № 62.
Основной упор сделают на практическую подготовку. Колледж оборудуют современными тренажерами, мастерскими, лабораториями по химии, физике и биологии, кабинеты информтехнологий адаптируют для дистанционного обучения. Кроме того, для студентов создадут медиатеку, зоны отдыха и современное спортивное пространство.
Собянин в своем блоге в "Максе" сообщил, что колледж оснастят автоматизированными инженерными системами, которые обеспечат высокую энергоэффективность и упростят эксплуатацию здания. Территорию вокруг учебного комплекса благоустроят, озеленят и оборудуют освещенными прогулочными зонами.
Завершить строительство нового медицинского колледжа планируется в 2029 году. После открытия он станет одной из крупнейших площадок Москвы по подготовке медработников среднего звена.
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