Собянин: Москва помогает молодежи реализовать себя в творческих профессиях

Город активно поддерживает талантливых молодых людей

С 1 августа в Москве стартует прием заявок на получение грантов Мэра Москвы для обучения в вузах в сферах культуры и искусства. Об этом сообщил Сергей Собянин в "Максе".

Столичный градоначальник отметил, что грантовая программа позволяет выпускникам московских школ и колледжей компенсировать до 100% цены платного обучения в ведущих творческих вузах РФ. Он сообщил, что в этом году предусмотрено 30 грантов по таким направлениям, как музыка, архитектура, графика, дизайн, живопись, скульптура, хореография и кино.

Подать заявку можно с 1 по 16 августа через портал mos.ru.

В программе принимают участие более 30 высших учебных заведений. В их числе Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Российский институт театрального искусства – ГИТИС и другие профильные вузы.

В прошлом году на участие в программе поступило 78 заявок, а обладателями грантов стали 20 человек. Сейчас эти студенты продолжают обучение на втором курсе и строят профессиональную карьеру в сфере культуры и искусства.

Мэр подчеркнул, что Москва создает условия для того, чтобы талантливая молодежь могла реализовать себя в творческих профессиях и в дальнейшем вносить вклад в развитие культурной жизни столицы.