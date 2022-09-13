"Всегда была и будет элитой": Пригожин назвал бойцов "ЧВК Вагнера" защитниками интересов России

"Всегда была и будет элитой": Пригожин назвал бойцов "ЧВК Вагнера" защитниками интересов России
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бизнесмен поделился своим видением происходящего

Весь мир наблюдает за развитием спецоперации ВС РФ на Украине. Свой патриотический долг там выполняют кадровые военные российской армии, добровольцы и патриоты России, а также профессиональная элита из "ЧВК Вагнера".  

По этому поводу у интересующихся людей возникает много вопросов.  Некоторые из них адресуют петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину. Так, его попросили пояснить, насколько оправданно  продвижение вагнеровцев на Бахмут.    

Евгений Пригожин высоко оценил героизм и профессионализм добровольцев. Его ответ опубликовала пресс-служба компании "Конкорд" на своей странице "ВКонтакте".

 "Сколько бы "ЧВК Вагнера" ни критиковали так называемые либерасты, сколько бы им ни подтявкивала рублевская гомотусовка, "ЧВК Вагнера" всегда была и будет элитой, которая защищает интересы России. Причем не с мягких диванов у себя дома и не из роскошных кабинетов из красного дерева, а в пустыне, джунглях, в пятидесятиградусной жаре и на лютом холоде. Они  делают это, несмотря на пули, осколки, оторванные руки и ноги", – ответил он.  

Резюмируя, предприниматель добавил, что "ЧВК Вагнера" защищают интересы государства на дальних рубежах Родины, "делая это в невероятно тяжелых условиях за много тысяч километров ради одного – ради величия России". 

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