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Весь мир
наблюдает за развитием спецоперации ВС РФ на Украине. Свой патриотический долг
там выполняют кадровые военные российской армии, добровольцы и патриоты России,
а также профессиональная элита из "ЧВК Вагнера".
По этому поводу у интересующихся людей возникает много вопросов. Некоторые из них адресуют петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину. Так, его попросили пояснить, насколько оправданно продвижение вагнеровцев на Бахмут.
Евгений Пригожин высоко оценил героизм и профессионализм добровольцев. Его ответ опубликовала пресс-служба компании "Конкорд" на своей странице "ВКонтакте".
"Сколько бы "ЧВК Вагнера" ни критиковали так называемые либерасты, сколько бы им ни подтявкивала рублевская гомотусовка, "ЧВК Вагнера" всегда была и будет элитой, которая защищает интересы России. Причем не с мягких диванов у себя дома и не из роскошных кабинетов из красного дерева, а в пустыне, джунглях, в пятидесятиградусной жаре и на лютом холоде. Они делают это, несмотря на пули, осколки, оторванные руки и ноги", – ответил он.
Резюмируя, предприниматель добавил, что "ЧВК Вагнера" защищают интересы государства на дальних рубежах Родины, "делая это в невероятно тяжелых условиях за много тысяч километров ради одного – ради величия России".
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