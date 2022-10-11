Бизнесмен Пригожин назвал "клоунадой" деятельность ЛДПР после ухода Жириновского

Бизнесмен Пригожин назвал "клоунадой" деятельность ЛДПР после ухода Жириновского
Владимир Жириновский. Фото: of Russia. Alexander Chernykh/Russian Look/www.globallookpress.com
Предприниматель считает, что первыми на передовую должны отправиться представители госструктур и силовых ведомств

Предприниматель Евгений Пригожин назвал "клоунадой" деятельность партии ЛДПР после того, как скончался Владимир Жириновский. Он уличил его соратников в том, что "радеющая за Россию" партия больше говорит, чем делает.

Помимо ЛДПР Пригожин отметил еще несколько: например, "сплоченных коммунистов" из КПРФ и ряд других.

"Сейчас необходима консолидация общества. Те люди, которые годами говорили с трибун, должны начать что-то делать. Где эти сплочённые коммунисты из КПРФ, где радеющая за Россию ЛДПР, которая оставшись без Жириновского, все мы видим, превратилась в "клоунаду". Я уже не говорю про партию "Родина", которую я, в своё время сдуру поддержал, надеясь воспитать из них настоящих патриотов. А в итоге, в том числе благодаря, так называемым, бегловским фальсификациям, остались только призывы пожилого "фрика" снести бордели для черепашек в Дании. Как будто черепашки поклялись в верности только ему", – Пригожин.

Бизнесмен указал на необходимость консолидироваться, так как нынешняя ситуация вынуждает собраться и сделать что-то полезное для Родины.

"Поэтому господ "говорунов" призываю собраться в кучу и возглавить подразделения типа "ЧВК Вагнера". А тем, кто не имеет организаторских способностей, взяться за автоматы или хотя бы саперные лопатки. Вот истинная польза. Вот истинное служение Отечеству", – резюмировал предприниматель.

Напомним, ранее Пригожин не раз высказывался о частичной мобилизации. Он уверен, что первыми на передовую должны отправиться представители госструктур и силовых ведомств.

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