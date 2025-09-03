Политолог объяснил пропажу Трампа саммитом ШОС

Курс рубля
Спустя почти неделю отсутствия в медийном пространстве и появления обилия конспирологических теорий американский президент Дональд Трамп выступил перед журналистами и сделал несколько важных заявлений, в том числе и об украинском конфликте. Глава США отдельно подчеркнул, что не слышал никаких слухов о собственной смерти, а сейчас чувствует себя прекрасно. Политолог Владимир Демидов объяснил, чем могла быть вызвана пропажа лидера.
По его мнению, Трамп намеренно ушел в тень перед предстоящим саммитом ШОС. Такое решение он принял из-за обострившихся отношений с Индией – президент понял, что был слишком резок в политическом плане.
"Судя по всему, Трамп оказал слишком сильное давление на Индию, что привело к показательным совместным заявлениям председателя КНР СИ Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и российского лидера Владимира Путина", – заявил эксперт.
Эту теорию также подтверждает недавняя публикация Трампа в соцсетях, где он, передавая привет участникам торжества, приуроченного к 80-летию окончания Второй мировой войны, одновременно обвинил Россию, Китай и КНДР в заговоре против США.
Ранее СМИ сообщали, что во время своей пропажи команда Трампа могла использовать его двойника для фото.
Лидер допустил, что консенсус по украинскому вопросу вполне реален
