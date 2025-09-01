Заменили на двойника: новые подробности о "смерти" Трампа

Американского лидера, как подозревает общественность, уже нет в живых

В течение последних нескольких дней в соцсетях активно "хоронят" Дональда Трампа. Политика не видели на публике с 24 августа, вице-президент Джей Ди Вэнс стал делать неожиданные заявления о готовности занять пост главы США в случае "ужасной трагедии", а сделанные в качестве опровержения публикации с лидером во время игры в гольф лишь укрепили сомнения людей.

На появившемся в Сети снимке президент был одет в красную бейсболку, белую рубашку и черные штаны. Фото сделали издалека, поэтому рассмотреть лицо, закрытое козырьком, было непросто. Публика заподозрила, что ракурс выбрали специально, чтобы обмануть общественность и выставить вместо реального Дональда Трампа его двойника.

До этого сообщалось, что глава Белого дома регулярно использует дублеров. Особенная потребность появилась в этом после нескольких попыток покушения на лидера. Эксперты отмечали, что, по меньшей мере, у Трампа есть три двойника, которых он задействует на различных общественных мероприятиях.

К слову, в последнее время в западных СМИ часто обсуждалось нездоровье американского президента. Врачи заявляли о признаках деменции у бизнесмена, из-за которых он не способен грамотно управлять государством. Также через некоторое время из-за посинения руки медики говорили о возможном наличии сифилиса у Трампа.