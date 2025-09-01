Заменили на двойника: новые подробности о "смерти" Трампа

Заменили на двойника: новые подробности о "смерти" Трампа
Фото: Margo Martin / wikimedia.org
Американского лидера, как подозревает общественность, уже нет в живых

В течение последних нескольких дней в соцсетях активно "хоронят" Дональда Трампа. Политика не видели на публике с 24 августа, вице-президент Джей Ди Вэнс стал делать неожиданные заявления о готовности занять пост главы США в случае "ужасной трагедии", а сделанные в качестве опровержения публикации с лидером во время игры в гольф лишь укрепили сомнения людей.

На появившемся в Сети снимке президент был одет в красную бейсболку, белую рубашку и черные штаны. Фото сделали издалека, поэтому рассмотреть лицо, закрытое козырьком, было непросто. Публика заподозрила, что ракурс выбрали специально, чтобы обмануть общественность и выставить вместо реального Дональда Трампа его двойника.

До этого сообщалось, что глава Белого дома регулярно использует дублеров. Особенная потребность появилась в этом после нескольких попыток покушения на лидера. Эксперты отмечали, что, по меньшей мере, у Трампа есть три двойника, которых он задействует на различных общественных мероприятиях.

К слову, в последнее время в западных СМИ часто обсуждалось нездоровье американского президента. Врачи заявляли о признаках деменции у бизнесмена, из-за которых он не способен грамотно управлять государством. Также через некоторое время из-за посинения руки медики говорили о возможном наличии сифилиса у Трампа.

Источник: Блокнот
По теме

Зачем Зеленский выпустил молодежь: в Киеве назвали причину

Решение получило широкий резонанс

Эрдоган отправил тайный сигнал Западу из-за России

Турецкий политик активно заявляет о себе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей