Медведев пригрозил ответом на на комиссию по компенсациям Украине

Политик уверил, что возмездие окажется суровым

Если Европа все же решится на создание недружественной к России комиссии по рассмотрению претензий Украины, то ответ Москвы будет стремительным и жестким. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Ранее европейцы заявили, что члены Совета Европы закончили работу над проектом конвенции для комиссии. Ожидается, что ее основная цель будет заключаться в проработке механизма для выплат компенсаций Украине.

"Наша жесткая реакция на это не заставит себя ждать. Запредельная глупость авторов этого проекта не освободит их от ответственности и возмездия", – написал Медведев в соцсетях.

По его словам, проект демонстрирует убежденность ЕС в будущей капитуляции России перед коллективным Западом – это он назвал "радужными мечтами". Тем не менее, политик напомнил, что вряд ли европейцы остановятся в своем начинании и более вероятно, что скоро документ согласуют, а к нему присоединяться большинство стран-членов Совета.

