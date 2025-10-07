"Знает, что умирает": появились тревожные новости о состоянии Трампа

"Знает, что умирает": появились тревожные новости о состоянии Трампа
Фото: Gage Skidmore / wikimedia.org
Стало известно, почему лидер так часто рассуждает о рае

Президент Дональд Трамп понимает, что находится на пороге смерти, поэтому в последнее время стал чаще делать заявления о своем желании попасть на небеса. К такому выводу пришли журналисты ирландского издания Irish Star.

Они напомнили, что недавно лидер заявил: без религии нет объективных причин оставаться хорошим человеком, и у него есть стремление доказать Богу, что он сделал достаточно для "следующего шага" к вознесению. Президент также отметил, что это имеет для него особенное значение.

"Он знает, что умирает, и думает, что сможет искупить грехи жизни, несколько раз упомянув Бога. Теперь мы точно знаем, что его здоровье ухудшается. Трамп хочет попасть на следующий уровень – в рай", – пишут американцы.

До этого Дональд Трамп заявлял, что его основная цель – завершить российско-украинский конфликт, поскольку после смерти это поможет ему попасть на небеса.

Такие высказывания глава США стал позволять себе на фоне слухов об ухудшающемся состоянии здоровья. Некоторое время назад политик перестал появляться на публике, а вместо него фотографы засняли, предположительно, двойника, который играл в гольф с маскировкой под Трампа.

Западные врачи допускают, что республиканец некоторое время назад пережил несколько микроинсультов и имеет проблемы с сосудами, которые иногда приводят к появлению огромного синяка на его руке.

Источник: Irish Star
