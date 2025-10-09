Сербия оказала гуманитарную помощь Курской области

Курс рубля
Сербское правительство выделило порядка 472 млн рублей, или почти 5 млн евро, в качестве гуманитарной помощи России. Деньги предназначены для поддержки Курской области, пострадавшей после прорыва ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
Согласно сообщению ведомства, средства будут направлены на помощь наиболее незащищенным слоев населения региона.
"Российская сторона выражает признательность дружественной Сербии за внимание и отзывчивость, неравнодушие к судьбам российских граждан. В этом есть особый символизм, отражающий многовековое братство, близкие связи между нашими странами и народами", – подчеркнули в МИД.
Деньги поступили в Фонд развития Курской области накануне, 8 октября. До этого российские СМИ обратили внимание, что президент республики Александр Вучич не поздравил Владимира Путина с днем рождения, несмотря на дружественные отношения между странами. Ранее они виделись во время деловой поездки в Пекин, где у лидеров состоялась личная беседа.
Сербский лидер также получил приглашение посетить Российскую энергетическую неделю, которая стартует 12 октября. По его словам, в этот период в Белград неожиданно решила приехать глава ЕК Урсула фон дер Ляйнен, поэтому ему пришлось отменить свой визит в Москву.
При этом в июле стало известно, что страна поставила компоненты сербского вооружения на Украину. После этого власти пообещали, что не будут предпринимать никаких шагов против России.
