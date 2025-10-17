Американцы готовятся нанести вред российским экономическим интересам

Американский Сенат представил проект нового документа, в котором прописал все возможные критерии для определения "теневого флота" России. Список намерены использовать для новых санкционных ударов по Москве, сообщает РБК со ссылкой на проект.

Согласно разработанным методам, всего суда российского "теневого флота" могут демонстрировать 12 критериев "небезопасного или нестандартного" поведения в акватории, которые будут сигнализировать о связи с Россией. Для введения против них американских санкций достаточно любых трех пунктов из существующего перечня.

В числе критериев – отказ от задействования лоцмана, молчание в ответ на запросы морских ведомств, отключение автоматической системы идентификации, выполнение опасных маневров вблизи других кораблей, страховка в иранских или российских компаниях, а также ее полное отсутствие и наличие лишь одного корпуса.

Дополнительно проект документа предусматривает введение мер против компаний и финансовых агентов, которые оказывают помощь в работе российского "теневого флота".

Ранее в НАТО заявляли, что борьба с "теневым флотом" является приоритетом для западных стран. По словам генсека Марка Рютте, в перспективе это может оказать большое влияние на Россию и нанести вред экономическим интересам страны.