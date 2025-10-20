Путин неожиданно пострадал во время закрытого мероприятия

Один из гостей перебрал с алкогольными напитками и не сдержал себя

Как известно, Владимира Путина и Никиту Михалкова связывает не только взаимоуважение, но и дружба. Президент не пропускает юбилеи режиссера, но не все их них складываются удачно. Об этом рассказал сам лидер в фильме, приуроченном к 80-летию мэтра.

По словам Путина, во время празднования дня рождения Михалкова один из приглашенных гостей облил его красным вином – случайно или умышленно история умалчивает. Тем не менее, друг режиссера поспешил загладить свою вину.

"Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять", – вспомнил президент.

О случившемся несколько лет назад глава России помнит до сих, как и о данном ему обещании. Только виновник инцидента, как отметил Путин, слово не сдержал и продолжил употреблять алкогольные напитки, пусть и в рамках разумного. Кем именно был этот человек, президент раскрывать не стал.

