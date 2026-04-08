Вице-президент США Джей Ди Вэнс обратил внимание на очевидное противоречие в позиции евростран по отношению к Российской Федерации. Он подчеркнул, что государства ЕС продолжают называть Москву ключевой угрозой, но при этом остаются зависимыми от ее энергоресурсов.

Во время своей речи в Будапеште политик отметил, что, несмотря на симпатию к европейской культуре и обществу, у него есть серьезные вопросы к политическому курсу евроруководств. Он недоумевает от того, что страны, постоянно заявляющие о российской угрозе, сами же поставили себя в зависимость от источников энергии, которые считают ненадежными.

Государственный деятель резонно заметил, что, если европейцы действительно воспринимают Москву как главную опасность, логичным шагом было бы стремление к полной энергетической и экономической самостоятельности. Однако, как отметил Вэнс, на практике произошло обратное – зависимость только усилилась, что для него выглядит весьма странным.

