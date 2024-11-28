Юным москвичам будет комфортно: какие садики строят в столице

В современных образовательных учреждениях предусмотрены все возможности для развития дошкольников

Наличие детского садика в шаговой доступности от дома является одним из ключевых вопросов при приобретении жилья молодыми семьями. Поэтому сейчас в местах массовой жилой застройки непременно в плане предусматривается и строительство детского сада.

Так, новое образовательное учреждение для дошкольников скоро появится в Бескудниковском районе. Его строят на месте бывшего дошкольного отделения школы № 1383 по адресу: улица Дубнинская, дом 9. Трехэтажный корпус уже готов более чем на 75%. Строители практически завершили фасадные работы и приступили к монтажу внутренних инженерных сетей и чистовой отделке помещений.

Здание будет выглядеть очень красиво и стильно: фасад облицуют керамогранитной плиткой светлого оттенка, а металлические оконные откосы выделят яркими цветами. Внутри помещения будут комфортными с удобной планировкой. Там будет выделено 14 помещений для детей младшего, среднего и старшего возраста, а также подготовительных групп. Предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных мероприятий, помещения для инвентаря, кабинет для развивающих занятий, пространство для проведения кружков и медицинский кабинет с процедурной. И еще – у воспитанников садика будет собственный бассейн, что очень полезно с целью оздоровления и повышения общей физической подготовки, а также способствует крепкому сну детей.

Завершить строительство детского сада планируют в 2025 году. Благоустройство прилегающей территории уже началось.

А в районе Западное Дегунино, в Ильменском проезде, появится детсад на 350 мест с необычным дизайном. Для отделки его фасадов используют голубые, розовые и сиреневые оттенки, а проемы окон будут фигурными. Москомархитектура уже согласовала архитектурно-градостроительное решение.

Внешний облик детсада будет перекликаться со школой на 900 мест, которая появится на соседнем участке и будет выполнена в той же стилистике. Внутри планируется разместить 14 помещений для групп, в каждой из которых – спальня, раздевалка, игровая и обеденная зоны. На прилегающей территории площадью около 10 тысяч квадратных метров установят теневые навесы и оборудуют детские площадки.

Садик построят по договору участия. По завершении строительства здание передадут в городскую систему образования.