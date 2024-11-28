В Преображенском районе построят новую школу

Проект здания образовательного учреждения уже согласован

Многие школы и детские садики в Москве строятся по договору участия, в рамках которого девелоперы, возводящие жилые комплексы, обязуются включить в проект и необходимые социальные объекты. Данный механизм был введен в 2021 году.

Благодаря такому соглашению новая школа на 430 мест скоро появится в районе Преображенское Восточного административного округа Москвы. Здание возведут на 1-й улице Бухвостова, владение 12/11 в составе крупного жилого комплекса.

По проекту, который уже согласован, учебный корпус будет состоять из двух блоков: двухэтажного – для начальной школы и четырехэтажного - для учащихся 5-9 классов. Входные группы здесь запроектированы раздельные, чтобы малыши и более старшие дети не толкались, торопясь на урок или покидая здание. На первом этаже предусмотрены также зоны ожидания, гардеробные и посты охраны.

Кроме того, на первом этаже планируется разместить общешкольные пространства: гимнастический и универсальный спортивный залы с раздевалками и душевыми, зал для проведения мероприятий, пищеблок с обеденным залом и медицинский блок.

На втором этаже блока для младшей школы оборудуют универсальные учебные кабинеты и медиатеку. В блоке для средней школы на втором этаже обустроят специализированные учебные кабинеты, а также лабораторно-исследовательский комплекс, разместят кабинеты администрации школы, рабочее пространство для учителей и места для отдыха.

Третий и четвертый этажи корпуса средней школы будут занимать специализированные учебные кабинеты, помещение предпрофессиональной подготовки с зонами моделирования и конструирования, современная медиатека. На пришкольной территории оборудуют площадки для занятий спортом и подвижных игр, а также места для отдыха учащихся. Вокруг школы высадят деревья и кустарники.

Здание школы в Преображенском районе по завершении строительства будет передано в городскую систему образования. Планируется, что ввод образовательного учреждения в эксплуатацию состоится в 2027 году.