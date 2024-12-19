На Чистых прудах открылась фотовыставка "Добрая елка"

Экспозиция рассказывает о ребятах, получивших подарки в ходе прошлогодней благотворительной акции

В центре столицы на Чистопрудном бульваре открылась фотовыставка "Добрая елка". Она проходит в рамках масштабного проекта "Зима в Москве" и рассказывает о подопечных некоммерческих организаций (НКО), принимавших участие в прошлогодней благотворительной акции. Экспозиция на открытом воздухе продлится до 29 декабря.

С момента начала акции "Добрая елка" в 2022 году неравнодушные жители Москвы сделали счастливее более 2500 подопечных московских НКО. Так, в рамках акции осуществилась мечта 10-летнего Миши: мальчик получил в подарок от благотворителей коньки и радостно катался всю зиму.

Благодаря "Доброй елке" исполнилась и мечта шестилетнего Вани. У ребенка аутизм, и больше всего на свете ему нравится музыка. Неравнодушный москвич подарил ему укулеле, и уже год мальчик старательно учится играть на этом музыкальном инструменте, делая успехи. Восьмилетняя Василиса не слышит, но с удовольствием занимается художественной гимнастикой. Благотворитель подарил ей гимнастическую палочку с лентой, и малышка уже выступала с нею на соревнованиях.

Сейчас стартовала новая благотворительная акция. Новогодние елки, украшенные шарами с желаниями детей из малообеспеченных семей и подростков, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, размещены по всему городу: на фестивальных площадках "Московских сезонов", в парке "Зарядье", Центральном детском магазине на Лубянке, многофункциональном комплексе "Солнце Москвы", "Острове мечты", ЦУМе, торговом центре "Охотный ряд" – в общей сложности задействовано более 100 городских площадок.

Любой желающий может снять шар с елки и заполнить на сайте акции форму заявки на исполнение желания. С будущим дарителем свяжется оператор колл-центра, который подтвердит заявку и ответит на все интересующие вопросы.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое объединит все развлечения столицы этой зимы. Горожан и туристов приглашают покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, согреться чаем с плюшками, принять участия в соревнованиях и квестах.