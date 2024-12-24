В Москве привели в порядок Соловьиный пруд

Весной в подготовленной зоне биоплато высадят водные растения

В Москве привели в порядок одно из любимейших мест отдыха жителей Юго-Западного административного округа – Соловьиный пруд. Специалисты комплекса городского хозяйства очистили водоем от ила, отремонтировали береговую полосу и обустроили зону биоплато.

Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, водоем, расположенный в зоне сложившейся жилой застройки, находился в неудовлетворительном состоянии: на дне образовались иловые отложения, которые провоцировали цветение акватории в теплое время года, береговая полоса имела локальные разрушения. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда.

Специалисты вычистили пруд, удалив со дна мусор и иловые отложения. Благодаря этому удалось увеличить максимальную глубину водоема. После этого восстановили и укрепили береговую полосу на всем ее протяжении – 450 метров. Она осталась откосной, берега отсыпали гравием и щебнем. Завершающим этапом стало создание зоны биоплато общей площадью 370 квадратных метров. Дополнительно были отремонтированы деревянные настилы и мост через пруд.

Приведенный в порядок пруд заполнили водой. Весной специалисты высадят в заранее предусмотренные зоны водные растения, благодаря чему водоем приобретет живописный вид, и местные жители смогут получать удовольствие от прогулок вокруг водной глади, а также совершать пробежки и заниматься спортом в приятном глазу месте.

Специалисты городского хозяйства регулярно проводят обследования всех столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. В текущем году в городе провели комплексные работы по обновлению более 20 прудов. В частности, в Гагаринском районе привели в порядок Семеновский пруд. Там извлекли и вывезли более 500 кубометров иловых отложений, после чего укрепили береговые откосы цементным составом, а затем декорировали берега камнем, втопленным в бетон.