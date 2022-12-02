Широко раздвинувшая голые ноги Глюкоза показала "ложбинку греха"

Широко раздвинувшая голые ноги Глюкоза показала "ложбинку греха"
Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красотка регулярно будоражит фантазии поклонников

Певица Глюкоза – настоящий образец для подражания для многих российских женщин. В свои 36 лет Наталья Ионова выглядит, как двадцатилетняя прелестница. Цветущий внешний вид знаменитости мотивирует девушек и женщин больше времени проводить в спортивных залах и следить за фигурой.

При этом разменявшая четвертый десяток певица частенько наглядно демонстрирует, каких успехов в спорте ей удалось добиться. Стройные подтянутые ноги, плоский живот, упругая грудь – все это поражает воображение ее многочисленных фанатов. Также почитателей красоты и таланта Глюкозы радует, что девушка готова показывать самые сокровенные части своего тела.

Свежий кадр с любимицей публики произвел настоящий фурор в интернет-пространстве. Артистка поделилась пикантной фотографией. Для новой фотосессии девушка надела высокие белые трусы, полупрозрачный лифчик, а сверху накинула махровый халат. Ноги Натальи укутаны в коричневые шерстяные носки, сверху надеты сандалии.

Больше всего поклонников впечатлила поза артистки – Наталья широко раздвинула стройные ноги, позволив всем желающим рассмотреть ее бедра с разных ракурсов. Полупрозрачный бюстгальтер подчеркнул достоинства звездной груди – "ложбинка греха" Глюкозы заставила мужчин понервничать. В комментариях они восхищаются красотой Натальи и признаются, что очень завидуют ее супругу.

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