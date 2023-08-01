Жена Стаса Михайлова засветила пышный бюст на публике

Супруга артиста появилась на людях с откровенным декольте

Как известно, знаменитому певцу Стасу Михайлову повезло не только в карьере, но и в личной жизни. Исполнитель уже больше 10 лет женат на любимой женщине. Красавица-супруга Инна Михайлова подарила артисту двух дочерей и сделала его по-настоящему счастливым.

Глядя на эту красивую пару, многие думают, что Стас Михайлов выбрал себе в жены избранницу намного моложе. Недавно Инне Михайловой исполнилось уже 50 лет, но она абсолютно не выглядит на свой возраст. Супруга певца тщательно следит за собой и хорошеет буквально с каждым выходом в свет.

Помимо привлекательной внешности, Инна Михайлова может похвастаться эффектной фигурой. Своей красоты жена артиста не стесняется, а потому регулярно появляется на людях и в соцсетях в новых ярких образах. Так, недавно супруга Стаса Михайлова выбрала для очередного выхода довольно смелый и откровенный наряд.

Несколько дней назад жена певца опубликовала в блоге снимок, сделанный во время мероприятия. На фото Инна Михайлова предстала в компании супруга. Блондинка облачилась в платье зеленого цвета, которое село точно по фигуре и полностью открыло зону декольте. В результате красавица-жена певца засветила пышный бюст на публике.

Впрочем, не одна Инна в семье Михайловых старается следить за собой. Чтобы соответствовать очаровательной жене и радовать публику, Стасу Михайлову тоже приходится работать над своей внешностью. Ранее "Утро.ру" писало, что певец, если верить сообщениям СМИ, сделал пластическую операцию у своего друга-доктора Тимура Хайдарова.