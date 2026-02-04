Влад Топалов резко сменил имидж и удивил поклонников: "Выглядите моложе"

Супруг Регины Тодоренко больше не с укладкой

Влад Топалов немало удивил поклонников, решив отрастить длинные волосы: в социальных сетях выложили кадры с непривычным образом 40-летнего певца. Многие, кстати, сочли, что так супруг Регины Тодоренко выглядит намного свежее и моложе.

Звездная пара на снимке позирует в элегантных нарядах. А пользователи отмечают, что Владу новая прическа добавляет шарма.

"Вам очень идет, с длинными волосами выглядите гораздо моложе", – пишут поклонники в комментариях.

О причинах преображения остается только гадать. Годами Влад ходил с короткой прической с удлиненной челкой и короткими висками. Однако теперь его действительно не узнать – певец выглядит моложавее с трендовой прической с пробором посередине. Стиль 1990-х с удлиненными прядями возвращается в текстурных вариантах и меняет селебрити. По мнению многих поклонников, этот образ для Влада гораздо ближе прежнего.

Ранее сообщалось, что Топалов смог вернуть в суде 20 млн рублей. Его компания ООО МСМ, работающая на крипторынке, судилась против подрядчиков и требовала вернуть заемные средства с процентами и неустойкой.