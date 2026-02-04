Влад Топалов резко сменил имидж и удивил поклонников: "Выглядите моложе"

Решившийся на преображение Влад Топалов шокировал новым образом: фото
Фото: АГН Москва
Супруг Регины Тодоренко больше не с укладкой

Влад Топалов немало удивил поклонников, решив отрастить длинные волосы: в социальных сетях выложили кадры с непривычным образом 40-летнего певца. Многие, кстати, сочли, что так супруг Регины Тодоренко выглядит намного свежее и моложе.

Звездная пара на снимке позирует в элегантных нарядах. А пользователи отмечают, что Владу новая прическа добавляет шарма.

"Вам очень идет, с длинными волосами выглядите гораздо моложе", – пишут поклонники в комментариях.

Фото: соцсети

О причинах преображения остается только гадать. Годами Влад ходил с короткой прической с удлиненной челкой и короткими висками. Однако теперь его действительно не узнать – певец выглядит моложавее с трендовой прической с пробором посередине. Стиль 1990-х с удлиненными прядями возвращается в текстурных вариантах и меняет селебрити. По мнению многих поклонников, этот образ для Влада гораздо ближе прежнего.

Ранее сообщалось, что Топалов смог вернуть в суде 20 млн рублей. Его компания ООО МСМ, работающая на крипторынке, судилась против подрядчиков и требовала вернуть заемные средства с процентами и неустойкой.

По теме

Армия России обрушила на Украину сокрушительный удар c "Цирконами"

Срок энергетического перемирия истек

"Побежденная Россия": на Западе высказались о репарациях Киеву

Российские деньги очень интересуют европейских политиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей