Красовского экстренно увезли в больницу

Журналист чувствует себя неважно

Экс-руководитель по вещанию крупнейшего российского канала RT Антон Красовский поделился тревожными новостями.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", журналист в социальных сетях заявил, что ему потребовалась экстренная госпитализация.

Как оказалось, несколько дней назад Красовский почувствовал серьезное недомогание. У него сильно заболел живот, началась тошнота, потом Антон потерял сознание, передает gazetametro.ru.

Сейчас состояние Красовского постепенно стабилизируется. Журналист поблагодарил людей за участие и пообещал внимательно следить за своим здоровьем, отмечает телеканал "360".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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