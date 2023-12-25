Красовского экстренно увезли в больницу

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Экс-руководитель по вещанию крупнейшего российского канала RT Антон Красовский поделился тревожными новостями.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", журналист в социальных сетях заявил, что ему потребовалась экстренная госпитализация.
Как оказалось, несколько дней назад Красовский почувствовал серьезное недомогание. У него сильно заболел живот, началась тошнота, потом Антон потерял сознание, передает gazetametro.ru.
Сейчас состояние Красовского постепенно стабилизируется. Журналист поблагодарил людей за участие и пообещал внимательно следить за своим здоровьем, отмечает телеканал "360".
Внезапная смерть знаменитости потрясла страну
Больше четырех лет прошло со дня скоропостижной кончины Юлии Началовой. Но до сих пор трагический уход этой звезды будоражит сердца и умы миллионов людей