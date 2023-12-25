Красовского экстренно увезли в больницу

Журналист чувствует себя неважно

Экс-руководитель по вещанию крупнейшего российского канала RT Антон Красовский поделился тревожными новостями.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", журналист в социальных сетях заявил, что ему потребовалась экстренная госпитализация.



Как оказалось, несколько дней назад Красовский почувствовал серьезное недомогание. У него сильно заболел живот, началась тошнота, потом Антон потерял сознание, передает gazetametro.ru.



Сейчас состояние Красовского постепенно стабилизируется. Журналист поблагодарил людей за участие и пообещал внимательно следить за своим здоровьем, отмечает телеканал "360".

