У переломавшего ребра Александра Панкратова-Черного нашли опухоль

Поклонники сильно переживают из-за состояния знаменитости

Недавнее несчастье, случившееся с любимцем публики Александром Панкратовым-Черным, сильно расстроило его поклонников. Артист сломал несколько ребер из-за неудачного падения. При этом актер далеко не сразу понял, что с ним произошло. Теперь выясняется, что у знаменитости начались проблемы на фоне серьезной травмы. Также у артиста нашли опухоль.



По имеющейся информации, Александр испытывает серьезные проблемы с легкими. Из-за полученных переломов его мучает сильная одышка – вплоть до того, что он не может спокойно лежать. Более того, даже при самых минимальных физических нагрузках у Александра начинает синеть кожа. Все это сильно печалит артиста и его близких. Впрочем, звезда не унывает

и рассчитывает скоро вернуться к работе.



Кроме того, во время медицинских исследований была обнаружена доброкачественная опухоль печени. Это тоже весьма обеспокоило медиков, в ближайшее время они планируют провести детальное изучение состояния здоровья звезды.



Фанаты артиста продолжают внимательно следить за новостями о его здоровье. Люди надеются в самое ближайшее время увидеть знаменитость на театральной сцене.



Ранее "Утро.ру" делилось деталями экстренной госпитализации актера театра и кино Александра Панкратова-Черного.

